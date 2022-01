Holocaust-Gedenktag : Gedenken an Nazi-Opfer in Langenfeld und im Kreis

Gedenken an Nazi-Opfer in Langenfeld und im Kreis

Die Omas gegen rechts erinnern an die Langenfelder Opfer des Holocausts, unter anderem an die Familie Meyer. Foto: Martina Benzing

Langenfeld Mit verschiedenen Aktionen wird am 27. Januar im gesamten Kreis Mettmann die Opfer der Nationalsozialisten gedacht. In Langenfeld waren die Omas gegen Rechts aktiv.

(RP) Zum diesjährigen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus haben die Omas gegen Rechts in Langenfeld die Stolpersteine der Familie Meyer geputzt und Blümchen sowie Lichter aufgestellt. „Wir möchten weiterhin dazu beitragen, dass Langenfeld niemals vergisst und nie wieder schweigt, heißt es von der Inititative. Mit dem Gedenken waren die Omas gegen Rechts nicht alleine.

Am Gedenkzeichen „Heller Schatten“ im Neandertal erinnerten Landrat Thomas Hendele und Kreisarchivar Joachim Schulz-Hönerlageam Donnerstag an die Opfer des Nationalsozialismus. Im August 2020 hatte der Kreis Mettmann im Neandertal das Gedenkzeichen der Berliner Künstlerin Franziska Peter eingeweiht. Es soll an 149 Menschen erinnern, die hier während der NS-Zeit verfolgt, ausgebeutet, denunziert und ermordet wurden. Zwei dieser Menschen, deren Schicksale dokumentiert sind, standen im Mittelpunkt des Gedenkens. „Wir dürfen nie wieder zulassen, dass Menschen ausgegrenzt, verfolgt und in ihrem Lebensrecht beschnitten werden. Das schulden wir nicht nur den Opfern im Neandertal, das schulden wir allen Opfern der NS-Herrschaft“, unterstrich Hendele in seiner Ansprache.