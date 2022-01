Stadtverwaltung setzt auf digitales System : Mängelmelder: Bürger beschweren sich über Abfall und Dreck

Monheim Die Stadt Verwaltung hat mit der Einführung der Beschwerde-Plattform im Jahr 2012 schon früh auf digitale Bürgerschaftsbeteiligung gesetzt.

Die Stadt Verwaltung habe mit der Einführung der Beschwerde-Plattform im Jahr 2012 schon früh auf digitale Bürgerschaftsbeteiligung gesetzt. Das Online-System im städtischen Mitmach-Portal, das auch mobil als App nutzbar sei, werde auch im zehnten Jahr oft genutzt. Das belege der Blick auf die Statistik für das vergangene Jahr: Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 nutzten Bürger in 1751 Fällen den Mängelmelder, um der Stadtverwaltung ein Anliegen zu melden. „Das sind im Schnitt 146 Meldungen pro Monat und 34 Meldungen pro Woche“, so Spekowius. Eingebracht wurden die Hinweise und Beschwerden von rund 900 Nutzern.

Die meisten Meldungen (449) seien im vergangenen Jahr in der Kategorie Abfall und Sauberkeit eingegangen (26 Prozent), gefolgt von 261 Meldungen (15 Prozent) zum Thema Grünflächen. Platz drei hätten mit 244 Eingaben (14 Prozent) Verkehrsangelegenheiten eingenommen. 229 Meldungen seien in die Kategorie Sicherheit und Ordnung gefallen, zu Straßenschäden gebe es 105 Meldungen und zum Radverkehr 103. 95 Hinweise hätten die Bürger zum Thema Spielplätze gemacht. Als sonstige Anregungen seien 86 Meldungen erfasst worden. 67 seien zudem in der Kategorie Beleuchtung eingegangen, 65 zum Thema Baustellen, 22 zur Straßenentwässerung, 14 zum Thema Kanal und 11 zu Brunnen, zu denen auch die Stadtbrunnen, also die städtischen Trinkwasserstationen im Stadtgebiet zählen, so Thomas Spekowius.