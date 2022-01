Von Opladen in den Ruhestand : Schulleiter nimmt Abschied von der Marienschule

Verlässt eine „sehr offene, christliche und freie Schule“: Dieter Miedza nennt die Marienschule Opladen den „Höhepunkt“ seiner Berufslaufbahn. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Dieter Miezda geht in den Ruhestand. Nach 14 Jahren an der Spitze des katholischen Gymnasiums in Opladen freut sich der künftige Pensionär auf Lesen, Schreiben, Musizieren – und Freizeit mit seinen Enkeln.