Monheim : Feuerwehr rettet Seniorin aus verrauchter Küche

Die Feuerwehr wurde an die Plötzenseer Straße gerufen. Foto: Feuerwehr

Monheim . (pc) Die Monheimer Feuerwehr hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr eine bewusstlose Bewohnerin aus ihrer verrauchten Wohnung an der Plötzenseer Straße gerettet Eine aufmerksame Nachbarin des Mehrfamilienhauses hatte die Feuerwehr gerufen, weil der Rauchwarnmelder aus der Wohnung der älteren Dame zu hören war.

Die Feuerwehr brach die Wohnungstüre auf und fand die Frau bewusstlos in der Küche vor. Sie wurde sofort von einer Notärztin versorgt. Die ältere Dame wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wohnung, Flur und Treppenraum des Hauses mussten belüftet werden, zwei Schildkröten wurden ebenfalls gerettet. An der Einsatzstelle waren Wehrleute der hauptamtlichen Wache, der Einsatzführungsdienst und der Löschzug Monheim der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.