Monheim : Awo bietet Unterhaltung und Information

Monheim Im August geht es in den beiden Begegnungsstätten um Bücher, Bilder und Infos rund um die Rente.

„Kalabrien: Eine Reise in den Süden Italiens“ ist der Titel einer Diashow von und mit Dieter Hüttenrauch am Dienstag, 20. August, ab 14.30 Uhr.

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) kommt. Was tun? Die Pflegescouts unterstützen bei der Vorbereitung. Die Ehrenamtlichen stellen ihre Arbeit am Dienstag, 27. August, 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte vor und beantworten Fragen.

Für die Fahrt zur Aufführung von „La Traviata“ in der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf am Samstag, 7. September, sind noch einige Plätze frei.