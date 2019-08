Arbeitslosenstatistik : So ist die Lage am Arbeits- und Ausbildungsmarkt

So ist die Lage am Arbeits- und Ausbildungsmarkt

LANGENFELD/MONHEIM 1448 Langenfelder und 1474 Monheimer sind aktuell arbeitslos gemeldet.

Die Gesamtzahl von 2922 Jobsuchenden in der gemeinsamen Geschäftsstelle liegt nach Angaben der Agentur für Arbeit um 55 über der vom Juni und um 23 über der Zahl vom Juli 2018. Die Arbeitslosenquote liege aktuell bei 5,4 Prozent. 645 Menschen aus beiden Städten meldeten sich – neu oder erneut – arbeitslos, 593 fielen aus dieser Statistik. In Langenfeld und Monheim seien zusammen 854 freie Stellen gemeldet. Für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Kreis Mettmann nannte Arbeitsagentur-Chef Karl Tymister einige aktuelle Zahlen und Trends.

Arbeitsmarkt „Im Juli melden sich in der Regel die Auszubildenden arbeitslos, die nach der bestandenen Abschlussprüfung nicht von den Unternehmen übernommen werden konnten“, sagt Tymister. Dadurch nehme die Jugendarbeitslosigkeit zu und führe zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit insgesamt. Dies sei aktuell zu beobachten. „Erfahrungsgemäß werden die jungen Fachkräfte schon nach kurzer Suche eine neue Stelle finden.“ Bei 14.923 Jobsuchenden in allen zehn kreisangehörigen Städten liege die Arbeitslosenquote im Kreis aktuell bei 5,7 Prozent. 1109 von ihnen seien 15 bis 24 Jahre alt. Zähle man die wegen Krankheit oder sonstigen Gründen an arbeitsmarktpolitischen Kursen teilnehmenden Menschen ohne Job hinzu, dann summiert sich laut Tymister die so genannte Unterbeschäftigung im Kreis Mettmann aktuell auf 20.217 Frauen und Männer. Demgegenüber seien 4134 freie Stellen im Kreis gemeldet. Besonders gesucht: Fachleute und Helfer für Produktion, Fertigung, Verkehr, Logistik, Rohstoffgewinnung, Schutz und Sicherheit sowie Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung.