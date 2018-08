Ratingen Ost Einsatz für die Feuerwehr am Mittwochmorgen: In mehreren Wohnungen hat es gebrannt. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

(RP) Am frühen gestrigen Morgen wurde der Feuerwehr Ratingen der Brand in einer Unterverteilung in einer Wohnung an der Homberger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannten in drei Wohnungen des dreigeschossigen Wohnhauses die Unterverteilungen in voller Ausdehnung und mit starker Rauchentwicklung.