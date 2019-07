Langenfeld : Langenfelder fährt im Vollsuff auf der A3

LANGENFELD Die Polizei hat am späten Dienstagabend an der Solinger Straße einen volltrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor auf der Autobahn A3 unterwegs gewesen sein soll.

Mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut war der 59 Jahre alte Langenfelder gegen 22.30 Uhr aufgefallen. Wie ein Zeuge der Polizei meldete, war der silberne Audi A6 auffällig langsam von der A3 auf die Hardt und dann weiter in Richtung Solinger Straße gefahren. Dabei sei der Audi mehrfach in den Gegenverkehr gefahren, so dass andere Autofahrer ausweichen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Zudem soll der 59-Jährige auf dem Kreisverkehr vor der Unterführung zur Solinger Straße beinahe mit einem Verkehrsschild kollidiert sein. Letztlich nahm er noch beim Links-Abbiegen dem Geradeausverkehr die Vorfahrt.