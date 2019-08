Langenfeld : Mann baut Unfall in Tiefgarage

Sowohl das Auto des Verursachers als auch das eines Unbeteiligten wurden am Mittwoch in einer Langenfelder Tiefgarage erheblich beschädigt. Foto: Kreispolizei Mettmann

LANGENFELD Der 80-Jährige demolierte das Garagentor sowie ein weiteres Auto.

(pc) Ein Autofahrer (80) hat am Mittwoch in einer Tiefgarage an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße einen Unfall verursacht. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte das Tiefgaragentor, seinen eigenen Wagen sowie ein weiteres Auto erheblich, teilte die Polizei mit.

Anschließend rollte der Wagen rückwärts die steile Tiefgaragenausfahrt herunter. Hierbei prallte der Citroen gegen einen am Ende der Ausfahrt geparkten Hyundai i30. Aufgrund des heftigen Aufpralls schob der Citroen den Hyundai gegen die Wand der Tiefgarage, so dass dieser sowohl an der Vorderseite als auch am Heck erheblich beschädigt wurde. Insgesamt entstand an den beiden Autos sowie an dem Garagentor ein Schaden von rund 20.000 Euro. Weder der 80-jährige Fahrer noch seine Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, wurden laut Polizei bei dem Unfall verletzt.