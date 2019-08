Monheim : Bürger liefern Ideen für ihren Spielplatz

Achim Wieghardt (2. li.) sammelt aktuell Ideen für Umgestaltung von zwei Spielflächen in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Stadt Monheim will ihre Spielplätze attraktiver machen und sammelt Anregungen und Ideen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simone Jülicher

Eine neue Schaukel muss auf jeden Fall her, da sind sich alle einig. Da wo jetzt noch eine marode Rutsche ist, könnte in Zukunft ein Klettergerüst stehen. Außerdem fehlt eine klare Grenze zwischen Spielplatz und Fußweg, damit der lästige Durchgangsverkehr ein Ende hat.

An Ideen mangelt es den Eltern und Nachbarn an der Baumberger Straße, Im Rennenkamp, jedenfalls nicht. 17 Interessenten sind dem Aufruf der Stadt Monheim gefolgt und bereit, „ihren“ Spielplatz mit eigenen Ideen mitzugestalten.

Info Heute beginnt der nächste Workshop Wann Heute, Donnerstag, 1.August, werden Ideen für den Spielplatz an der Marderstraße in Monheim gesammelt. Wo Treffpunkt ist um 17.30 direkt auf dem Spielplatz Wer Für alle Nutzer, die gern Vorschläge für die Umgestaltung machen wollen

Insgesamt gibt es 69 Spielflächen in Monheim, die im Laufe der Zeit umgebaut werden. Jährlich werden dafür zwischen zwei und vier Spielplätze besucht und gemeinsam mit Anwohnern geplant. Die Entscheidungsfreiheit liegt dabei bei den Bürgern. „Sie sagen uns exakt, was weg muss und was bleiben darf“, so Achim Wieghardt, Abteilungsleiter für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Monheim.

In zwei Arbeitsgruppen wird vor Ort überlegt, was kann bleiben und was muss dringend geändert werden? Von Bodenbelag bis Mülleimergröße wird jedes Detail besprochen. Für Wieghardt ist dabei die Absprache zwischen Bürgern und Stadt entscheidend. „Die Leute sind die Experten vor Ort und wissen genau, was gut läuft und was nicht.“ So wie Heinz Schwidden. Er hat zwar keine eigenen Kinder, ist aber trotzdem zum Bürgerworkshop gekommen. Er wohnt in der Nähe und freut sich, wenn die Kinder auf dem Spielplatz einen sicheren Rückzugsort haben. „So wie er heute aussieht, ist er aber nicht schön“, sagt er und erhält für seinen Vorschlag, eine großen Korbschaukel aufzustellen, Zustimmung.

Auch Barbara Stark ist dabei. Sie ist gerne mit ihren Nichten auf dem Spielplatz. „Am liebsten, wenn viel los ist.“ Für sie ist ein generationenübergreifendes Miteinander wichtig. In einem neuen Spielplatz sieht sie die Möglichkeit, verschiedene Altersgruppen anhand von unterschiedlichen Spielmöglichkeiten zusammen zu bringen. Ihr Vorschlag zum Bau einer Tischtennisplatte wird von Wieghardt allerdings kritisch betrachtet. Erfahrungsgemäß könnten so schnell Treffpunkte für Jugendliche entstehen, wo dann leere Flaschen und zerbrochenes Glas hinterlassen werden. Dadurch würde ein erhöhtes Sicherheitsrisiko entstehen.

Nicht selten hat die Stadt auf öffentlichen Spielflächen mit Vandalismus zu kämpfen. Sicherheit steht für alle im Fokus, damit sich die Kinder gefahrlos und eigenständig bewegen können. Für mehr Freude am Spielen sollen Geländeanpassungen sorgen. Eine Rutsche, die aus einem Hügel ragt, ist nur einer der vielen Vorschläge. Beim Thema „Motto oder nicht“, gehen die Meinungen auseinander. „Immerhin kann die Vorgabe eines Themas in Form von optischen Reizen dafür sorgen, dass die Kinder in ihrer Phantasie gehemmt sind“, gibt Barbara Stark zu bedenken. Mutter Anne Klingels sieht darin kein Problem. Ihre zwei Mädchen würden auch auf dem nahegelegenen „Ritterburg-Spielplatz“ Eis verkaufen spielen.