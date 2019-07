Einsatz in Düsseldorf-Golzheim : Feuerwehr rettet Rauhaardackel aus verrauchter Wohnung

Düsseldorf Bei einem Balkonbrand im Düsseldorfer Stadtteil Golzheim hat die Feuerwehr einen Hund gerettet. Zuvor musste sie sich gewaltsam den Weg zum Einsatzort bahnen.

Am frühen Dienstagnachmittag hat es in Golzheim gebrannt. Gegen 13.10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Lau-Straße gerufen. Dort brannte ein Balkon. Nachbarn hatten darauf hingewiesen, dass sich die Mieterin und ihr Hund möglicherweise noch in der Wohnung befänden. Die Feuerwehr hatte es jedoch wegen mehrerer unachtsam geparkter Fahrzeuge schwer, an den Einsatzort zu kommen, und musste zudem einen Sandsteinpoller hundert Meter vor dem Haus aus dem Boden brechen, um die Drehleiter zu platzieren.