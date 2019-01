Monheim : Einbrecher nehmen ohne Beute Reißaus

Monheim (og) Ohne Beute haben Einbrecher am Montag eine Wohnung am Berliner Platz verlassen. Hinterlassen haben sie dafür einen Schaden von mehreren hundert Euro. Wie die Polizei gestern mitteilte, sind ein oder mehrere Täter in der Zeit zwischen 9 und18.45 Uhr unbemerkt auf den Balkon gelangt.

