Mitmachen: Evangelische Allianz lädt zur Gebetswoche

Im Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde an der Poststraße geht es am 15. Januar um Demut, Sanftmut und Geduld. Foto: Bettina Noesser

Langenfeld Ab Sonntag steht jeder Abend in den freikirchlichen Gemeinden unter einem bestimmten Motto.

Unter dem Motto „Einheit leben lernen“ lädt die Deutsche Evangelische Allianz (EA) ab Sonntag, 13. Januar, zu einer Gebetswoche ein. Auch Langenfeld ist dabei. „Auch 2019 beginnen wir das neue Kalenderjahr, indem wir über unsere eigenen Gemeindegrenzen hinweg mit den anderen Langenfelder Christen beten und einander begegnen“, sagt Gunda Jacks von der EA. „Damit sehen wir uns und unsere Gemeinden ganz bewusst als Teil eines viel größeren Ganzen, als Teil der weltweiten Christenheit, so wie wir uns in unserem Glaubensbekenntnis zu einer weltumspannenden, christlichen Kirche bekennen.“

Allein in Deutschland treffen sich Christen während der Allianzgebetswoche an zirka 1000 Orten, um für ihre Stadt, ihr Land, die Gesellschaft, für ihre Gemeinden und für viele Aufgaben in Mission und Diakonie zu beten. Und so sieht der Veranstaltungsplan für Langenfeld aus: