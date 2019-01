Lokalpolitik: CDU-Mittelstand stimmt sich auf EU-Wahlkampf ein

Langenfeld Beim Dreikönigstreffen von MIT und Junger Union im Schützenheim wirbt NRW-Minister Holthoff-Pförtner für Europa.

„Europa wird gelebt, in der regionalen Tagespolitik sieht man, dass die europäische Einigung besser ist als ihr Image“ – so stimmte Stephan Holthoff-Pförtner die 80 Gäste beim traditionellen gemeinsamen Neujahrsempfang der Langenfelder CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) und der Jungen Union auf den Eurowahlkampf ein. „Teilweise seit 60 Jahren arbeiten Deutsche und ihre Nachbarländer in rund 30 Euregio-Zonen zum Wohl der Bürger zusammen“, sagte der NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales. In seinem Vortrag schlug er einen Bogen von den Architekten der Montan-Union und der EG („Persönlichkeiten mit Weltkriegserfahrung“) über die deutsche Wiedervereinigung („Prozess nicht abgeschlossen“), die Jugoslawien-Aufsplitterung und die EU-Erweiterungen in den Jahren 2004 und 2007 bis zu den gegenwärtigen Schwierigkeiten.

Eine Lösung der aktuellen Probleme sieht Holthoff-Pförtner in einem „Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten“, einem Grundsatz, der auch bei der Wirtschafts- und Währungsunion für die Kernstaaten galt und heute vereinfacht lautet: „Wer mehr will, muss auch mehr tun“. Der studierte Europa-Rechtler nannte mit Blick auf Artikel 2 der EU-Charta und die Haltung der Regierungen in Polen und Ungarn die Bereiche, in denen keine unterschiedlichen Wege möglich sind („Menschenwürde, Rechtssicherheit, Meinungsfreiheit“). Notwendig sei auch dort ein Dialog mit den Zivilgesellschaften in den einzelnen Ländern, „die Meinungsbildung obliegt nicht der Regierung“. Dass man nationale Unterschiede in der EU dennoch ertragen könne, erläuterte der Referent am Beispiel roter Fußgängerampeln: Die seien „in Deutschland imperativ, in Frankreich fakultativ, in Italien dekorativ“.