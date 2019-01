Langenfeld : Unbekannter fährt junge Frau an und flüchtet

Langenfeld/Monheim Das Opfer schätzt das Alter des Autofahrers auf 30 bis 40.

(elm) Am Samstag bemerkte eine Anwohnerin der Poststraße frische Unfallschäden an ihrem weißen Skoda Citigo. Sie hatte den Wagen am Vortag um 18 Uhr an der Poststraße abgestellt. Als sie am Samstag gegen 11 Uhr ihr Auto aufsuchte, stellte sie Lackschäden und Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Außerdem war der linke Rückspiegel beschädigt. Der Schaden wird von der Polizei mit 2500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 288-6310, entgegen.

Auch die Polizei in Monheim bittet in Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht um Mithilfe: Am Sonntag um 15 Uhr fielen dem Halter eines schwarzen VW Touareg frische Unfallschäden am Heck seines Fahrzeugs auf. Am Vortag hatte er es um 19 Uhr an der Charlottenburger Straße abgestellt. Die Polizei schätzt die Lackschäden auf 1000 Euro.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich in Monheim bereits am Freitag, 15 Uhr: Als eine 18-jährige Monheimerin, von der Opladener Straße kommend, die Ampel an der Baumberger Chaussee bei Grün überqueren wollte, erfasste sie ein blauer Kleinwagen (vermutlich Opel Corsa) am Knie. Die Monheimerin fiel hin und verletzte sich leicht. Der Wagen war aus Richtung Baumberg kommend in Richtung Langenfeld abgebogen.

Als das Unfallopfer einen Tag später in Begleitung seiner Mutter auf der Polizeiwache erschien, gab es an, dass der Fahrer, der, ohne sich um die junge Frau zu kümmern, einfach weitergefahren war, etwa 30 bis 40 Jahre alt sei und ein „südländisches Erscheinungsbild“ habe. Bei dem Nummernschild soll es sich um eines mit Mettmanner Städtekennung sowie den Buchstaben „DJ“ (oder ähnlich) handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 9594-6350, entgegen.

Die Polizei rät, Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110) zu melden. grundsätzlich sollte man das Fahrzeug, wenn möglich, unverändert am Unfallort stehen lassen. Auch sollte man Unfallspuren, selbst kleinste Lacksplitter oder Glasreste, nicht entfernen oder verändern, sie können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Auch sollte man Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren machen.

Die Polizei rät ferner, Personalien und Erreichbarkeiten von Hinweisgebern und Zeugen aufzuschreiben. Wenn möglich, sollten man bereits mit der ersten Meldung an die Polizeibeamten auch konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher geben, um den Fahndungserfolg zu erhöhen.

