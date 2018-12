Monheim : Einbrecher stehlen Geschenke

MONHEIM Einbrecher waren am Wochenende und über die Weihnachtstage in Monheim sehr aktiv. Insgesamt sechs Fälle teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Irgendwann zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10.55 Uhr, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner aus, um bei zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Ernst-Reuter-Platz die Türen aufzuhebeln. Eine Hausbewohnerin hörte nachts gegen 1 Uhr Geräusche, maß diesen aber nicht ausreichend Bedeutung zu. Aus den beiden Wohnungen verschwanden Bargeld und Weihnachtsgeschenke im Gesamtwert von mindestens 2000 Euro.

Am Samstag zwischen 15.30 und 20.30 Uhr traf es ein Reihenhaus an der Wolfhagener Straße in Baumberg. Unbekannte hebelten laut Polizeibericht die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Die Beute steht noch nicht genau fest. Ebenfalls in Baumberg brach jemand am Samstag zwischen 17.30 und 18.05 Uhr am Holzweg die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf. Wahrscheinlich von der Rückkehr des Mieters überrascht, verließ der Täter die Wohnung fluchtartig und wahrscheinlich ohne Beute. Dabei ließ er einen Rucksack am Tatort zurück.

Am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr kletterten erneut am Holzweg Unbekannte bei einem Mehrfamilienhaus auf einen Balkon. Sie hebelten die Tür auf und stahlen aus der Wohnung Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Der Versuch, einen Tresor aus einer Wand zu brechen, misslang. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 1500 Euro. Irgendwann zwischen Samstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 18.30 Uhr, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner, um in deren Erdgeschosswohnung an der Wiener Neustädter Straße einzudringen. Dazu hatten sie eine Balkontüre aufgehebelt. Zwar machten sie laut Polizei wohl keine Beute, richteten aber mehrere hundert Euro Schaden an.



Auch am Dienstag kam es zu einem Einbruch am Holzweg. Erneut hebelte zwischen 15.30 und 21.10 Uhr jemand eine Balkontüre auf, um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Erbeutet wurden eine Geldbörse mit Ausweispapieren und etwa 100 Euro, der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 - 9594-6350

(mei)