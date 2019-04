Langenfeld : Stadt fördert Austausch mit Polen

Langenfeld Auf die Visite von Schülern und Lehrern aus Konin folgt im Juni der Gegenbesuch.

(ilpl) Wie gut eine internationale Begegnung auch außerhalb der Langenfelder Städtepartnerschaften funktionieren kann, hat in diesen Tagen die Prismaschule Langenfeld bewiesen, die Schüler und Lehrer aus der polnischen Stadt Konin zu Gast hatte. Bürgermeister Frank Schneider empfing die Gruppe im Rathaus. „Es freut mich, dass der internationale Austausch junger Menschen einen solchen Anklang findet, denn es ist gerade in Zeiten eines in vielen Themenbereichen nicht immer einigen Europas wichtig, dass die Jugend ein Vorbild des unvoreingenommenen und die Grenzen überschreitenden Miteinanders darstellt“, lobte der Bürgermeister das Engagement der beiden Schulen.

Die Partnerschaft mit dem Lyzeum in Konin hat sich im Laufe dieses Schuljahres spontan entwickelt. Magda Janiak, die zuständige polnische Kollegin, und Marie Kellerhoff, Lehrerin an der Prismaschule, haben sich über das Partnerschulnetz der Bezirksregierung Düsseldorf kennengelernt und diesen Austausch organisiert. Die Gäste aus Polen waren vom 3. bis zum 9. April in Langenfeld. Der Gegenbesuch der Langenfelder Jugendlichen in Polen ist bereits in der Woche vom 5. bis zum 12. Juni terminiert. Der Austausch wird vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk gefördert und steht unter dem Projektthema „Deutschland und Polen - Nachbarn in Europa“.