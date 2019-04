Langenfeld : Kirmes und Vereinsmeile locken zum Stadtfest

Fast startklar ist der Fliegende Teppich auf dem Marktplatz. Foto: Petra Czyperek

Langenfeld Heute startet das Programm in der Innenstadt. Statt des Riesenrads wird auf dem Marktplatz ein „Fliegender Teppich“ aufgebaut.

Ein Bühnenprogramm, Karussells und 40 Stände von 28 Vereinen bieten ab heute bis Sonntag in der Innenstadt beim Stadtfest vielseitige Unterhaltung, kündigte Wolfgang Christmann (IG Stadtfest) an. Das Fest ist dreigeteilt und bietet auf dem Marktplatz Angebote überwiegend für Familien an. Junge Leute werden mit Fahrgeschäften vor dem Rathaus angesprochen, und entlang der Fußgängerzone präsentieren sich die Vereine.

Fußgängerzone Kurz vor der Kirche St. Josef hat beispielsweise die Feuerwehr einen Aktionsstand aufgebaut und es gibt Informationen zum vorbeugenden Brandschutz. Die Motorsportler (MSC) bauen vor der Markthalle einen Fahrsimulator auf. Die Weinjunker präsentieren an der Ganspohler Straße edle Tropfen, und der Hegering informiert über Jagd und Natur. Die Lady Lions bauen ein Glücksrad auf.

Info Autos können nicht in die Fußgängerzone Bis Samstag 11 Uhr müssen die Vereine alles aufgebaut haben. Dann werden die Sicherheitspoller hochgefahren und erst wieder am Sonntag 9 Uhr für zwei Stunden runtergefahren. So bleiben zwei Stunden zum Ein- und Ausladen. Von 11 bis 20 Uhr gehen die Poller wieder hoch.

Kirmes 28 Schausteller und 15 Händler bauen ihre Fahrgeschäfte am Markt und vor dem Rathaus auf, informierte Frank Schmidt, Platzmeister für die Schausteller. Leider gebe es in diesem Jahr kein Riesenrad. Als Ersatz werde der „Fliegende Teppich“ Besucher anlocken. Um die Feiertage gebe es zahlreiche Veranstaltungen, viele davon dauerten bis Ostermontag. Das Langenfelder Fest sei nur am Wochenende vor Ostern, deshalb habe man dieses Mal keinen Betreiber finden können, Außerdem gibt es Autoscooter, die Rocket-Schaukel sowie ein Kinder- und ein Kettenkarussell.

Bühnen Die beiden Bühnen stehen vor der Stadthalle und an der Kirche St. Josef. Die Schützen eröffnen das Fest am Samstag um 14.45 Uhr. Abends (19 Uhr) findet dort die Schlagerparade statt. Am Sonntag spielt (17 Uhr) die Gruppe „Kärnseife“. Der Vorsitzende IG Stadtfest, Dieter Braschoss, eröffnet die Veranstaltung auf der Bühne vor der Stadthalle um 15.15 Uhr. Er verabschiedet das Traditionspaar Heidi und Jupp Felbor. Das neue Traditionspaar Uschi und Paul Wrobel wird um 16 Uhr vorgestellt. Ab 16.45 Uhr steigt die Schlager- und Mallorca-Party. Abends (19 Uhr) spielt die Band „Jim Buttons“. Am Sonntag treten ab 13 Uhr Musikschüler im Wechsel mit dem Chor „One Passion“ auf.

Offenes Singen In der Stadthalle findet am Sonntag (11 Uhr) das beliebte offene Singen statt. Schirmherr ist Bürgermeister Frank Schneider. Der Eintritt kostet 3 Euro. Unter anderem treten der Kammerchor Langenfeld, der Männerchor Reusrath, der Quartettverein Gladbach und der Shanty-Chor auf, berichtete Sophie Offenberg-Sersch (IG Stadtfest). Zum Abschluss der Veranstaltung wird unter dem Motto „Langenfelder und Monheimer Stimmen für Europa“ das „Europalied“ („Freude schöner Götterfunken“) von den Chorsängern vorgetragen.