Langenfeld : Langenfelder demonstrieren vorm Landtag

Langenfeld (pc) 50 Mitglieder der Langenfelder Zwar-Gruppe haben sich am Mittwoch während einer Sitzungswoche vor dem Düsseldorfer Landtag für den Erhalt der Landesförderung eingesetzt: „Die politischen Entscheidungsträger sollen mitbekommen, dass die Basis mit dem geplanten Vorgehen nicht einverstanden ist“, hieß es aus den Reihen der Teilnehmer.

Man setze sich für den Erhalt der Einrichtung ein, weil die ZWAR-Zentralstelle ein unverzichtbarer Ansprechpartner für die ZWARler in ganz NRW ist und diese bei auftauchenden Schwierigkeiten in der Gruppendynamik, bei rechtlichen Fragestellungen und dergleichen berät“, so H. J. Dörpinghaus, Moderator der Zwar-Gruppen Wiescheid/Solingen.