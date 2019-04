Langenfeld : VHS-Seminar beschäftigt sich mit Heimat-Begriff

Langenfeld Volkshochschule debattiert über Heimatbegriff.

(elm) In der Veranstaltungsreihe „Philosophie am Samstag“, zu der die Volkshochschule Langenfeld für Samstag, 12. April, ab 14 Uhr ins Kulturzentrum einlädt, beschäftigen sich die Teilnehmer mit dem Heimat-Begriff. Dieser gewinnt in politischen Debatten zunehmend an Bedeutung: Welche Vorstellungen, Bedürfnisse und Sehnsüchte sind mit dem Begriff verbunden? Für den Philosophen Ernst Bloch steckt in dem Wort „Heimat“ nicht nur eine geschönte, zur Realitätsflucht einladende Vergangenheit. Er wollte den Begriff auch vor der faschistischen Vereinnahmung retten.