Langenfeld : Katholische Pfarre Langenfeld sagt sechs Ostermessen ab

Langenfeld (og) In der katholischen Kirchengemeinde St. Josef und Martin fallen über die Ostertage verschiedene Gottesdienste aus. Das teilt Fritz Dusch für den Öffentlichkeitsausschuss mit. „Aus gesundheitsbedingten Gründen“, so schreibt Fritz Dusch, „ergibt sich die Notwendigkeit, die Gottesdienstordnung für den Zeitraum von Samstag, 13. April, bis voraussichtlich Sonntag, 28. April, in den katholischen Kirchen in Langenfeld anzupassen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Danach wird am Palmsonntag, 14. April, um 11.15 Uhr in St. Josef statt einer Jugendmesse ein Jugendgottesdienst mit Palmsegnung gefeiert. Kommunionkinder, die diesen Gottesdienst besuchen möchten, sind willkommen.

Nicht stattfinden werden folgende Messen: Samstag, 13. April, um 18.30 Uhr St. Mariä Himmelfahrt – fällt aus. Ostersamstag, 20. April, 21 Uhr, in St. Mariä Himmelfahrt – fällt aus, Ostersonntag, 21. April, 6 Uhr, in St. Paulus, fällt aus, Ostersonntag, 21. April, 11.15 Uhr, in St. Gerhard und Ostermontag, 22. April, 8.15 Uhr, in St. Paulus fallen aus.

Der vorgesehene Gottesdienst am Ostermontag, 22. April, um 9.45 Uhr in Christus König sowie am Sonntag, 28. April, 8.15 Uhr in St. Paulus werden ebenfalls nicht stattfinden.