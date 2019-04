Langenfeld : Jim Button’s kommen zum Stadtfest

Langenfeld Die Langenfelder Coverband stellt am Samstag ihr neues Album vor.

Langenfeld (elm) Am kommenden Samstag steigt in Langenfeld das Stadtfest. Nach einer dem Jubiläum geschuldeten Pause in 2018 wird auch die Langenfelder Coverband JimButton’s in diesem Jahr wieder zur Primetime auf der Hauptbühne dabei sein. Sie stellen dann erstmals in Langenfeld ihr neues Vollgas-Programm vor. Das Konzert der JimButton’s beginnt um 19 Uhr auf der Hauptbühne (vor dem Schauplatz) des Stadtfests.