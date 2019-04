Einkaufen : Tomaten – mehr Vielfalt, als mancher glaubt

Langenfeld/Monheim Im Rheinland hat die Ernte in den Gewächshäusern begonnen.

Die Auswahl an heimischen Tomaten ist größer, als viele glauben: Verschiedene Farben und Formen stellen ein buntes Sortiment aus Strauch-, Kirsch-, Cocktail- oder Datteltomaten. Da sich die Sorten nicht nur durch ihr Äußeres, sondern auch durch ihren Geschmack unterscheiden, sollten die Verbraucher die Vielfalt probieren. Denn es bestehen laut Branchenverband gravierende Unterschiede im Zucker- und Säuregehalt der Früchte, was sich auf den Geschmack auswirkt.

Da Tomaten kälteempfindlich sind, sollten sie nie im Kühlschrank aufbewahrt werden. Denn durch die niedrigen Temperaturen wird der Geschmack der Früchte beeinträchtigt, und Vitamine gehen verloren. Außerdem wird die Bildung von Schimmel im Kühlschrank begünstigt. Am besten bewahrt man Tomaten an einem kühlen Ort, also im Keller oder in der Speisekammer auf. Hobbygärtner sollten mit dem Auspflanzen ihrer Tomatenpflanzen ins Freiland noch bis Mitte Mai abwarten.