Hin & Weg : Besuch in einer alten Scheren-Fabrik

Auch Kinder dürfen in der Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen bei Sonderaktionen mit anpacken. Foto: LVR Museum Hendrichs

Es sind Ferien. In der Region gibt es viel zu entdecken. Die RP gibt Tipps. Es knallt und zischt, wenn der Fallhammer auf den glühenden Stahl trifft.1886 gegründet, wurde das Familienunternehmen F. & W. Hendrichs eine der größten Gesenkschmieden in Solingen.

Es wurden Rohlinge für die lokale Industrie geschmiedet. Alles ist noch so wie damals. Umkleide mit alten Spinden, Waschraum, Maschinen- und Kesselhaus, Kontor. Das war die Arbeitswelt der Schmiede. Nebenan treffen Besucher auf eine ganz andere Welt. Die schmucke Firmenvilla gewährt Einblicke in die Lebenswelt einer Fabrikantenfamilie. Kontrastreicher kann ein Museumsbesuch nicht sein.

Erwachsenen bietet die Gesenkschmiede Hendrichs diesen Sommer einen Einblick in die industrielle Scherenproduktion in der Zeit um 1900. Alle zwei Wochen werden bei der Führung über das Gelände verschiedene Stationen angesteuert. Unter anderem das Dampfmaschinenhaus und die Fabrikantenvilla mit dem zugehörigen Garten. Das Programm dauert eine Stunde und wird jeweils sonntags am 19. Juli sowie am 2. und 16. August ab 15 Uhr angeboten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, eigenständig das Museum zu erkunden. Der Preis beträgt sechs Euro pro Person, dabei ist der Eintritt für das Museum bereits enthalten.