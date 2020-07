Kommentar : Wenig Fingerspitzengefühl

Ja. Bürgermeister Frank Schneider ist Amtsinhaber. Und zugleich ist er Chef der Verwaltung. Also darf er – mit Stadtlogo – via Plakat seinen Bürgern Gesundheit und auch einen schönen Urlaub wünschen.

Allerdings ist die Frage, ob es gerade jetzt noch sein muss, kurz vor dem Beginn des offiziellen Wahlkampfs am 1. August. Denn auch er wird wieder als Kandidat für die CDU antreten müssen. So verschiebt sich das Gleichgewicht. Amtsinhaber-Bonus könnte man sagen. Doch etwas mehr Fingerspitzengefühl an der Stelle wäre sicherlich nicht schlecht. Ansonsten ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, dass ein Bürgermeister den Bewohnern seiner Stadt alles Gute wünscht. Es sei denn, man gehört der Opposition an und fühlt sich – verständlicherweise – im Nachteil.