Fleischindustrie in der Kritik : Knapp 1900 Mängel in Werkarbeiterwohnungen

Schweinehälften werden einer Großfleischerei verarbeitet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Der NRW-Arbeitsschutz hat die Unterkünfte von 11.100 Werkvertragsarbeitern in der Fleischwirtschaft und Saisonkräften in der Landwirtschaft überprüft. Die Ergebnisse zeigen, unter welch unwürdigen Bedingungen die Menschen zum Teil leben müssen.

Schimmelpilzbefall, Einsturzgefahr, undichte Dächer, Ungeziefer – das sind einige der gravierende Mängel, die der Arbeitsschutz bei einer Überprüfung der Wohnungen von Werkvertragsarbeitern in der Fleischindustrie im Mai festgestellt hat. Wie aus dem Bericht von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an den Landtag hervorgeht, der unserer Redaktion vorliegt, wurden in den 650 überprüften Sammel-, Gemeinschaftsunterkünften und Werkswohnungen in der Fleischwirtschaft 1863 mittlere und gravierende Mängel festgestellt.

„Vier Wohnungen mussten aufgrund erheblicher Baumängel sowie Gesundheitsgefahren geräumt werden“, heißt es. Zwei davon befänden sich in Gütersloh, jeweils eine in Espelkamp und Bochum. Zudem laufe derzeit noch eine Überprüfung von Werkvertragsarbeitern aus Rumänien, die in Schlachtbetrieben in den Niederlanden eingesetzt würden, aber in Grenznähe in Deutschland untergebracht seien.

Eine Überprüfung fand auch in den Unterkünften für Saisonkräfte in der Landwirtschaft ab. Die Ergebnisse wichen jedoch voneinander ab. Die Anzahl der Mängel und Ausprägungen in Unterkünften der Beschäftigten der Fleischindustrie seien nach aktuellem Kenntnisstand des Arbeitsschutzes deutlich höher. In der Landwirtschaft fanden die Kontrolleure bei 250 Betrieben mit 5800 Kräften 170 Beanstandungen. In drei Betrieben gab es gravierende Mängel. In einem Betrieb in Krefeld seien zwei Saisonarbeitskräfte auf einem Lkw-Anhänger untergebracht gewesen. Zudem habe es erhebliche Brandschutzmängel gegeben. Bei einem Betrieb in Bornheim, der bereits Insolvenz angemeldet hatte, mussten die Arbeiten aufgrund von „Mängeln im Infektionsschutz“ eingestellt werden. Die Arbeiter wurden anderweitig untergebracht. Zudem gab es eine Überbelegung einer Unterkunft im Regierungsbezirk Detmold.