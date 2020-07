Führungen und Kinderspiele : Textilfabrik Cromford bietet wieder Führungen für Gruppen an

Textilfabrik Cromford bietet wieder Führungen für Gruppen an

Ratingen Um die notwendigen Hygienevorgaben des Landes NRW einzuhalten, findet ein Großteil der buchbaren Angebote in diesem Sommer im Freien statt. Kinder können im Park historische Spiele ausprobieren.

Um die notwendigen Hygienevorgaben des Landes NRW einzuhalten, findet ein Großteil der Angebote im Freien statt. Zwischen dem 12. Juli und dem 9. August können jeden Sonntag von 11.30 bis 13 Uhr jeweils bis zu neun Personen an einem geführten Spaziergang von Unter- nach Obercromford „Auf den Spuren der Familie Brügelmann in Cromford“ wandeln. Unterwegs erfahren die Teilnehmer viele Details zur Geschichte des Ratinger Stadtteils Cromford. Jeder Spaziergang hat einen etwas anderen Schwerpunkt, so steht einmal die Familiengeschichte der Brügelmann Brüder im Vordergrund und ein anderes Mal die des Kalkabbaus im Angertal. Abseits der Termine für die öffentlichen Spaziergänge können Gruppen von bis zu neun Personen das Angebot auch individuell buchen.