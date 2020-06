Preiswettbewerb : BSM suchen nette Namen für die autonomen Busse

Monheim Der Start der autonomen Busse auf Schnee Ende Februar war etwa holperig und die coronabedingte Zwangspause bis Mitte Mai ein Rückschlag für die bundesweite Beachtung. Dennoch gehören die fünf autonom fahrenden Elektrobusse fest zum Straßenbild in der Innenstadt. Und jetzt sollen sie über einen Wettbewerb einen Namen bekommen.

Das Monheimer Projekt sei „bisher einmalig in Deutschland“, betont Stadtsprecher Norbert Jakobs und erinnert an die Auszeichnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie „für diese kleinen Stromer“.

Die von den Bahnen der Stadt Monheim (BSM) eingesetzten autonomen Busse verbinden an sieben Tagen in der Woche das Zentrum mit der Altstadt. „Ich freue mich sehr, dass die Bürgerschaft dieses völlig neuartige Angebot so aufgeschlossen nutzt“, sagt BSM-Geschäftsführer Detlef Hövermann. „Eigentlich fehlen jetzt nur noch Namen für die Busse." Hierfür sei nun in Form eines Gewinnspiels die Phantasie aller gefragt, die mitmachen wollen. „Es winken attraktive Preise!“