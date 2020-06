Fußball : Schobhofen übernimmt den Trainerposten bei TuSpo

Langenfeld Der 33-jährige Marco Schobhofen tritt beim Fußball-Kreisligisten Richrath die Nachfolge von Rudi Mirtic an und bringt als Co-Trainer Maurice Opperer mit. Als erster Neuzugang steht Robin Witt aus Berghausen fest.

Eigentlich ist Schobhofen in Reusrath zu Hause. Bereits mit vier Jahren begann er seine fußballerische Laufbahn im Sportpark, wo er fast die folgenden drei Jahrzehnte verblieb. Aus der A-Jugend schaffte der Verteidiger den Sprung in die Erste Mannschaft von Trainer Udo Dornhaus, mit der er den Bezirksliga-Aufstieg feierte. Nachdem Schobhofen an der Sportschule Wedau seine Trainer-B-Lizenz erzielte, arbeitete er von 2018 bis 2020 als Co-Trainer beim SC Reusrath unter dem erfahrenen Coach Ralf Dietrich.

Parallel begleitete Schobhofen seinen Sohn Luis als Bambini-Trainer beim TuSpo Richrath. Hier entstand ein erster Kontakt zum TuSpo-Vorsitzenden Jörg Beilmann. „Vor ein paar Wochen hat mich Jörg angerufen, und ich musste über sein Angebot gar nicht lange überlegen. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich auch mal an mich denken muss“, betont Schobhofen, dessen Arbeitsweg als Angestellter von seinem Wohnort Reusrath zur LVR-Klinik nicht viel geringer ausfallen könnte.

Als bislang einziger Neuzugang kommt Robin Witt vom Lokalrivalen SSV Berghausen, der bereits in seiner Jugend am Schlangenberg aktiv war. Sein neuer Trainer freut sich über den Transfer: „Robin war sofort von unserem Konzept angetan. Aufgrund seines berufsbegleitenden Studiums kann er nur zwei- statt dreimal zum Training kommen.“ Momentan treffen sich die Richrather lediglich einmal pro Woche, um sich kennenzulernen. Am 21. Juli will Schobhofen eine intensive Vorbereitungsphase einläuten.