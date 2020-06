Zwei Männer dringen in Bäckerei ein : Erneut Einbruch in Laden am Lerchenweg

Symbolbild Foto: dpa/dpa, jan ggr iku

MONHEIM Erneut sind in der Nacht zu Donnerstag laut Polizeibericht Unbekannte in einen Laden am Lerchenweg eingebrochen, diesmal in eine Bäckerei. Erst am Wochenende war dies in einem benachbarten Hörgeräte-Geschäft geschehen.

Gegen 0.15 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie sich ein Mann am Fenster der Bäckerei gegenüber der Gesamtschule zu schaffen machte. Laut Polizeibericht soll ein Komplize einige Meter weiter auf einem Fahrrad die Straße auf und ab gefahren sein und Schmiere gestanden haben. Als das Fenster der Bäckerei aufgehebelt hatte, drangen beide Täter ein und suchten nach Wertsachen.

Unterdessen hatte der aufmerksame Zeuge die Polizei alarmiert, die auch kurz darauf am Tatort erschien. Leider konnten die Polizeibeamten die beiden Männer, welche inzwischen auf Fahrrädern geflüchtet waren, im Rahmen ihrer Fahndung jedoch nicht mehr antreffen. Die Beute steht laut Polizei noch nicht fest, der Schaden betrage mehrere hundert Euro.

Zu den beiden Einbrechern liegen die folgenden Täterbeschreibungen vor: Beide Männer sind etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer ist schlank und war dunkel gekleidet, der Komplize ist muskulös und etwa 1,80 Meter groß, hatte eine dunkle Sturmhaube übers Gesicht gezogen.

Nach Polizeiangaben soll es in den vergangenen Tagen am Lerchenweg weitere Einbruchsversuche beiGeschäften oder Praxen gegeben haben.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350.

(mei)