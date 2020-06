Monheim : Geysir: Beckenrand wird nachgebessert

Monheim Es ruckelt weiter beim Geysirs: Die Opposition sieht das Projekt kritisch. Bund der Steuerzahler legt nach. Bombenverdacht verzögert den Bau. Jetzt ist der Beckenrand zu niedrig.

Markus Gronauer ist der Geysir in Monheim ohnehin ein Dorn im Auge. Wegen der Kosten, wegen des Standorts, wegen der dafür benötigten Ampel am Kreisverkehr. Dass die Arbeiten zwischendurch ins Stocken geraten sind, ohne dass während der rund zweiwöchigen Phase die Umleitungen abgebaut worden sind, ärgert ihn jetzt noch zusätzlich. Seine Anfrage am Ende des Haupt- und Finanzausschusses, warum während der Ruhe auf der Baustelle die Umleitung rund um den Kreisverkehr an Kapellen-/Krischerstaße nicht aufgehoben worden sei, beantwortet Bürgermeister Daniel Zimmermann entspannt. „So wichtig ist der Kreisverkehr nicht“, sagt er. Große Staus würden an der Stelle nicht erwartet. Es habe nicht gelohnt, die Baustellenumleitung zurückzunehmen, um dann später die Baustelle wieder zu sichern. „Der Künstler möchte, dass die Ränder des Wasserbeckens höher gezogen werden“, erläutert Zimmermann in der Sitzung. „Das machen wir jetzt.“ Wer mit Künstlern zusammenarbeite, müsse mit unvorhergesehen Änderungswünschen umgehen können. Das sei bei der Lüpertz-Leda und dem Kreisel-Kunstwerk „Haste Töne“ ebenso gewesen. Schließlich müsse der Künstler sein Kunstwerk verantworten.