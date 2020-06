Dynamische Fahrgastinformation : Wartende Bus-Fahrgäste bekommen Infos

Wie hier an der Haltestelle „Stadtmitte“ an der Hauptstraße bekommen Wartende jetzt die Zeit bis zum Eintreffen der nächsten Linienbusse mitgeteilt. Per Knopfdruck bekommen sie Infos auch über eine Lautsprecher-Ansage. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Wie bislang nur am S-Bahnhof gibt es an sieben weiteren Haltestellen elektronische Anzeigetafeln. Wie in Monheim haben auch in Langenfeld die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) dieses vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit 90 Prozent bezuschusste Vorhaben vorangetrieben.

Es hat zwei Jahre länger gedauert als angekündigt, aber jetzt sind sie da: An sieben Bushaltestellen im Langenfelder Stadtgebiet bekommen Wartende jetzt auf elektronischen Digitaltafeln Informationen, wann die nächsten Linienbusse dort eintreffen. Am S-Bahnhof Langenfeld gibt es solch digital gesteuerte Anzeigetafeln schon länger, nunmehr auch auf der Brücke am S-Bahnhof Berghausen sowie an den Haltestellen Rathaus, Stadtgalerie, Marktplatz, Stadtmitte, Freiherr-vom-Stein-Straße und Berliner Platz.

Wie in Monheim haben auch in Langenfeld die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) dieses vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit 90 Prozent bezuschusste Vorhaben vorangetrieben. Unter dem Titel „Dynamische Fahrgastinformation“ speist die BSM laut Stadtsprecher Andreas Voss neben den eigenen Buslinien „selbstverständlich alle Langenfeld anfahrenden Linien des VRR und des VRS in die nun aktivierten Telematik-Systeme ein“.

Dazu wurden an den genannten sechs innerstädtischen Haltestellen vom Berliner Platz bis zum Rathaus und am S-Bahn-Halt Langenfeld-Berghausen insgesamt 14 Service-Terminals installiert. Wie das an der Haltestelle „Stadtmitte“ aufgenommene Bild zeigt, haben diese zusätzlich zur digitalen Anzeige eine Info-Taste. „So lässt sich auch per Knopfdruck auf die Info-Taste eine Lautsprecher-Ansage zu den Ankunftszeiten der Busse aktivieren, die in den nächsten Minuten die jeweilige Haltestelle ansteuern werden“, sagt BSM-Geschäftsführer Detlef Hövermann. „Dadurch wurden die Haltestellen barrierefrei ausgebaut.“

Gemeinsam mit Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider machte sich Hövermann an der Haltestelle Freiherr-von-Stein-Straße von der Funktionsweise der neuen Terminals ein Bild. „Sie stellen eine nachhaltige Verbesserung des Fahrgast-Service im ÖPNV dar“, betonte der BSM-Chef, auch etwa im Störungsfall. Das bestätigte Schneider. „Die Stadt Langenfeld arbeitet schon seit langem eng mit der BSM zusammen.“ Wie bislang schon am S-Bahnhof seien solch dynamische Fahrgastinfos für die Wartenden ein wichtiger Kundenservice.

Grundlage der dynamischen Fahrgastinformation ist das so genannte ITCS (Intermodal Transport Control System), ein rechnergestütztes Betriebsleitsystem. Wie auch anderswo bei diesem System des VRR sind nach Angaben von BSM-Betriebsleiter Michael Hamann die Rechner der beteiligten Verkehrsunternehmen verbunden. „Die Standorte der Busse werden als Ist-Werte in regelmäßigen Abständen per Datenfunk an den zentralen Rechner in der Leitstelle übermittelt“, berichtet Hamann. Diese würden dann mit den Sollzahlen verglichen – also den regulären Fahrplanzeiten. Daraus ergebe sich dann die Abweichung. „Diese werden dann als neue Ankunftszeit an die Haltestellen weitergeleitet.“ Hamann zufolge geschieht dies innerhalb eines Bruchteiles von Sekunden. „Die Busfahrer stehen so in ständigem Kontakt mit der Leitstelle, sie können gegebenenfalls angewiesen werden, auf eine verspätete Line zu warten, um den Anschluss zu gewährleisten.“