Langenfeld : Schau zeigt Kämpferinnen für Frauenrechte

Langenfeld Eine Wanderausstellung im Langenfelder Rathaus erzählt noch bis zum 14. Juni auf 17 Tafeln die Geschichte der vier „Mütter des Grundgesetzes“.

Skrotzki rät den Kommunalpolitikern innezuhalten, sich Zeit für die Geschichte der unerschrockenen Kämpferinnen von damals zu nehmen und „zu überdenken, für welche Politik sie selbst heute stehen und was sie für Frauen tun wollen“, sagt sie. Außerdem will die Gleichstellungsbeauftragte nach eigenen Worten Wertschätzung für „unser Grundgesetz wecken, das die beste Verfassung der Welt ist“.

Frauen müssen heute ihre Männer nicht mehr um Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten gehen, verreisen oder studieren wollen. Dennoch gibt es Frauen-Benachteiligung in vielen Formen, ganz zu schweigen von Frauendiskriminierung in anderen Ländern und Kulturen. Während es in Deutschland seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht gibt, dürfen beispielsweise in Saudi-Arabien Frauen dieses Recht erst seit 2015 wahrnehmen, in Liechtenstein seit 1984 und in den beiden Schweizer Kantonen Appenzell Außerrhoden sowie Appenzell Innerrhoden erst seit 1989/90.