Programmreihe in Mönchengladbach : Ausstellung zu 70 Jahre Grundgesetz

Frieda Nadig (SPD), Elisabeth Selbert (SPD), Helene Weber (CDU) und Helene Wessel (Zentrumspartei) gelten heute als „Mütter des Grundgesetzes“. Foto: dpa. Foto: dpa/-

Mönchengladbach In der Citykirche gibt es zum Jubiläum eine Programmreihe. Unter anderem ist Professorin Rita Süssmuth zu Gast.

Von Christian Lingen

Die Gleichstellungsstelle der Stadt, das Katholische Forum für Erwachsenen- und Familienbildung, die Frauenseelsorge Mönchengladbach und der Regionalverband der kfd feiern gemeinsam den 70. Jahrestag des Grundgesetzes und des Gleichstellungsparagraphen. Das tun sie mit der Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ in der Citykirche am Alten Markt. Es werden Erfolge, aber auch Herausforderungen auf dem Weg zur Gleichberechtigung in den Blick genommen.

Es ist der Verdienst von vier Frauen, dass der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ vor 70 Jahren in Artikel 3 des Grundgesetzes aufgenommen wurde. Zum Jubiläum des Grundgesetzes soll an den Einsatz von Elisabeth Selbert, Helene Weber, Frieda Nadig und Helene Wessel erinnert und ihr Engagement gewürdigt werden. Zur Ausstellung gibt es ein vielfältiges Begleitprogramm mit Gästen aus Politik und Kirche. Die Ausstellungseröffnung am Dienstag, 14. Mai, um 19 Uhr in der Citykirche wird moderiert von Brigitte Vielhaus, der kfd-Bundesgeschäftsführerin. Passend zur Ausstellung wurden lokale Pionierinnen eingeladen: Hildegard Wester und Monika Bartsch. Wester (SPD) war die erste Bundestagsabgeordnete Mönchengladbachs von 1990 bis 2002 und Monika Bartsch (CDU) war die erste Oberbürgermeisterin von 1997 bis 2004.