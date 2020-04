Programm im Kreis Heinsberg : VHS mit neuen Digitalangeboten

Zuletzt haben sich viele innovative Ansätze in allen Fachbereichen entwickelt, Kurse online zu halten und bestehende Veranstaltungen auszubauen, berichtet die VHS. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Kreis Heinsberg Auch während der Corona-Krise bietet die Volkshochschule Heinsberg ein vielfältiges Programm an.

Das Programm der VHS kommt über das Internet direkt zu den Menschen im Kreis Heinsberg. Zu diesen Online-Lehrangeboten gehören unter anderem Webinare des digitalen Wissenschaftsprogramms „vhs.wissen live“. Bis zum Sommer halten dort Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft Vorträge zu Gesellschaftsthemen. Im nächsten Vortrag spricht Manuela Lenzen am Mittwoch, 22. April, über das Thema Künstliche Intelligenz. Im Anschluss kann mit den Referenten diskutiert werden. Wie die VHS mitteilt, werden die Webinare bereits gut angenommen.

Ganz neu im Angebot sind außerdem Livestreams zu gesellschaftspolitischen Themen, die vom Deutschen Volkshochschulverband unter dem Oberbegriff „Smart Democracy“ angeboten werden. Der erste Vortrag dieser Reihe zum Thema „Mit Messer und Gabel das Klima retten? Wie unsere Ernährung die Umwelt beeinflusst“ findet am Dienstag, 21. April, um 19 Uhr statt. Die Veranstaltung wird via Livestream übertragen. Auch hier können Teilnehmer online Fragen zum Thema stellen und damit die Diskussion mit den Experten beeinflussen.

Die VHS-Fachbereichsleiterin für politische Bildung, Ina Kradepohl, sagt zu den neuen Formaten: „Ich bin begeistert, dass wir in Zeiten der Krise durch Online-Angebote aktuelle Fragen in der Gesellschaft kurzfristig aufgreifen können.“

Getroffen durch die Unterbrechung des Kursbetriebs wurden besonders die intensiven Seminare im Bereich der Integrationskurse und der Schulabschlüsse. Um auch hier kontinuierliches Lernen zu ermöglichen, hat die Volkshochschule mit vielen Teilnehmenden eine Online-Kommunikation hergestellt. Über Lernplattformen wie die VHS-Cloud oder das VHS-Lernportal können Teilnehmer am Computer Lerneinheiten absolvieren und bleiben so im Lernprozess.

In den vergangenen Wochen haben sich darüber hinaus auch viele innovative Ansätze in allen Fachbereichen entwickelt, Kurse online zu halten und bestehende Veranstaltungen auszubauen. Besonders geeignet sind dabei Sprachkurse und Seminare im Bereich der beruflichen Bildung. VHS-Leiter Ingo Rümke und die Digitalisierungsbeauftragte Ulla Louis-Nouvertné freuen sich, dass so viele Dozenten und Teilnehmer mitziehen und auch eigene Ideen entwickeln. „Die Online-Veranstaltungen werden auch zukünftig das VHS-Programm ergänzen und bereichern. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass es unverändert ein großes Bedürfnis nach moderner und qualitativ hochwertiger Weiterbildung gibt“, sagt Rümke.