Reitsport : Turnier füllt große Fußstapfen voll aus

Als einzige Starterin legt Sabrina Busch vom Reit- und Fahrverein Ratheim auf ihrem Pferd Ruben im S*-Springen mit Stechen einen fehlerfreien Ritt hin und holt sich so den Sieg. Foto: RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Reitsport: Zum siebten Mal veranstaltete der Reit- und Fahrverein Ratheim sein Springevent. Heute zeigt sich, dass es an die alten und erfolgreichen Zeiten des damaligen Ratheimer Pfingstturniers nahtlos anknüpft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus

Ein Fazit, das nur aus einem Wort mit drei Buchstaben besteht: "Top", antwortete Willi Schreinemacher kurz, knapp, dafür aber präzise, als er nach seinen Eindrücken nach intensiven Turniertagen gefragt wurde. "Wir können wohl sicher sagen, wieder da zu sein, wo wir früher mal standen", fasste er die vier Turniertage im Ratheimer Reitsportzentrum Im Bammisch zusammen.

Dort fand an den Pfingsttagen die nunmehr siebte Auflage des Springevents statt, zu dem der Reit- und Fahrverein Ratheim eingeladen hatte. Unter der Federführung von Willi Schreinemacher, Nicole Borcherding und Norbert Knorr hatte das Turnier nicht nur sportliche Höhepunkte zu bieten, sondern zeigte auch, dass es zu den größten im Rheinland gehört. Nach all den Jahren, in denen das Springevent nun stattfindet, hat sich auch bei den hochklassigen Reitern längst herumgesprochen, dass sich ein Ausflug nach Ratheim wieder lohnt. In der Reitsportszene bestens bekannte Namen wie Weinberg sind mittlerweile wieder am Start auf Hückelhovener Boden.

Obwohl das Ratheimer Turnier Wert darauf legt, sportlich hochklassig zu sein, finden neben dem üblichen Fachpublikum auch die Besucher zum Reitsportzentrum, die Willi Schreinemacher ebenfalls auf dem Spring- und Dressurplatz sehen möchte - Familien. "Ja, auch das ist wichtig, dass wir uns allen öffnen", merkte der Trainer und Betreiber des angeschlossenen Reitstalls dazu an.

Bei freiem Eintritt nutzten viele Besucher den Ausflug zum Reitplatz, um in schöner Atmosphäre Reitsport zu erleben. Sie sind besonders dann da, wenn Wettbewerbe wie das Ratheimer Derby auf dem Turnierplan stehen. Das, so merkte Organisator Willi Schreinemacher an, habe sich wohl in den Köpfen der Leute eingebrannt.



zurück

weiter

Die Platzbedingungen waren erneut ideal. Mehr als 70 Helfer waren im Einsatz, "die teilweise noch mitten in der Nacht dafür gesorgt haben, dass die Plätze in bestem Zustand sind", sagte Willi Schreinemacher. "Gerade den Helfern kann man nicht genug Danke sagen."

Zu Schreinemachers persönlichen Highlights der Turniertage zählte Malin Reipert vom heimischen Reit- und Fahrverein Ratheim. Die erst 14 Jahre alte Reiterin ritt ihre erste schwere Prüfung der Klasse S und platzierte sich sogleich. Willi Schreinemacher: "Das ist ein toller Erfolg. Vor allem deshalb, weil ihr das zu Hause gelungen ist." Mit Sabrina Busch war eine schon damals bekannte und sehr erfolgreiche Reiterin aus den eigenen Reihen am Start. Sie stellte besonders die Pferde vor, die nach und nach an den Turniersport herangeführt werden. Auch ihr gelangen wieder tolle Erfolge vor heimischer Kulisse.

Erneut zu Gast in Ratheim war schließlich auch der Kreisverband Heinsberg der Reit- und Fahrvereine. Und so waren die Kreismeisterschaften wieder in die Wettbewerbstage integriert. Am Pfingstmontag fand der große Aufmarsch der Vereine statt, dazu überreichte der Kreisverband die beiden Standarten und ehrte dabei auch die frischgebackenen Kreismeister. Die Jugendstandarte erhielt Gastgeber Reit- und Fahrverein Ratheim, während die Vereinsstandarte an den RFV Heinsberg ging.

(RP)