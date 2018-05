Basketball: Männliche U 16 wird Landesliga-Vizemeister

Erkelenz Basketball: Saisonende in den Leistungsligen des Westdeutschen Basketballverbandes.

Die weibliche U18 unterlag in der Oberliga den Gästen des TS Frechen nach einer couragierten Leistung mit 54:63. Dem 7:16-Rückstand nach dem ersten Viertel lief man im gesamten weiteren Spielverlauf verzweifelt hinterher. Erfreulich war, dass das BBC-Team im weiteren Spielverlauf nach Umstellungen in Defence und Offence deutlich besser ins Spiel kam und bis zum Schlusspfiff engagiert aufspielte. Pech war, dass das BBC-Team immer dann, wenn man den Rückstand deutlich verkürzt hatte (29:33 / 42:45) und man dabei war, das Spiel zu drehen, aufgrund eigener einfacher individueller Fehler dem Gegner erlaubte, den Vorsprung wieder auszubauen.

Die männliche U16 verlor ihr letztes Landesliga-Saisonspiel gegen den Osterather TV nach einer spannenden Begegnung unglücklich mit 73:76 und kassierte im 22. Spiel damit erst die fünfte Niederlage der Saison. Die Gäste zeigten eine nicht erwartete kämpferische Leistung, mit der sie vor allem in der Verteidigung die gefürchtete BBC-Offensive kompromisslos stoppten. Trotzdem schien es nach der 33:32-Führung zur Halbzeit so, als wenn der Gastgeber auch dieses Spiel spätestens im zweiten Spielabschnitt für sich entscheiden könnte, aber die Gäste gingen direkt nach der Halbzeit wieder mit 41:34 in Führung. Erst zwei Minuten vor dem Abpfiff konnte das BBC Erkelenz erstmals wieder den Rückstand zum 73:73 ausgleichen. Als aber in der entscheidenden Spielphase die Schiris einige strittige Entscheidungen zugunsten des Gastes fällten, war es mit der Selbstsicherheit des BBC-Teams endgültig vorbei und man suchte den Erfolg nun endgültig mit der Brechstange. Schließlich gelang es dem Gast, wieder in Führung zu gehen (77:75) und den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, obwohl auch sie in den Schlussminuten dem kräftezehrenden Spiel Tribut zollen mussten, und ebenfalls noch einige Freiwürfe verwarfen.