Leichtathletik: Hammerwerferinnen auf Podium

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Holthuijsen und Döpke werfen in Fränkisch-Crumbach stark.

Beim 16. Internationalen Sparkassen Hammerwurf-Meeting in Fränkisch-Crumbach zeigten die beiden heimischen Hammerwerferinnen Sina Mai Holthuijsen (Bayer Uerdingen/Dormagen) und Michelle Döpke (TSV Bayer Leverkusen) einmal mehr was sie drauf haben.

In diesem Mekka der stärksten Werferinnen in allen Klassen zeigten die beiden Freundinnen, dass sie in der U 23 zu den besten Werferinnen Deutschlands gehören. Während Döpke bereits im ersten Wurf das vier Kilogramm schwere Wurfgerät auf ansehnliche 60,05 Meter schleuderte, produzierte Holthuijsen einen ungültigen Wurf. Danach flogen die Sportgeräte beider Athletinnen immer auf Weiten über 59 Meter, was eine gute Serie ausmacht. Doch im letzten Versuch schlug Holthuijsens Hammer bei 60,11 Metern ein, so dass sie sich noch vom vierten auf den zweiten Platz verbesserte. Siegerin in dieser Klasse wurde einmal mehr die mehrfache Deutsche Meisterin Sophie Gimmler vom LC Rehlingen, deren bester Versuch mit 63,91 Metern gemessen wurde.