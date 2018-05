Tischtennis: Turnier bleibt beliebt und groß

Erkelenz Tischtennis: Die schnellste Rückschlagsportart der Welt hat am kommenden Wochenende die Karl-Fischer-Halle wieder fest im Griff. Zum 25. ERKA-Pfingstturnier erwartet der TV Erkelenz rund 400 Tischtennis-begeisterte Sportler.

Das Pfingstturnier hat als echter Traditionswettbewerb schon lange im Turnierkalender vieler Spieler einen festen Platz. Die ersten Anmeldungen kamen in diesem Jahr von zwei Frauen. Alexandra Jaspers und Stephanie Küppers, beide beim TuS Wickrath aktiv, gehören zum festen Stamm an Teilnehmern - und sind immer bei den ersten, die sich die Teilnahme sichern. Küppers hat ganz besondere - und besonders gute - Erinnerungen an das Turnier: 1994, bei der ersten Auflage, hat sie an der Seite von Sirona Beyer die Damen-Konkurrenz gewonnen. Auch 1998, 1999, 2008 und 2010 stand sie ganz oben auf dem Treppchen. "Es gibt eine Vielzahl von Spielern und Spielerinnen, die immer wieder kommen", weiß Martin Häusler.

Manche kommen auch von weiter her. Eine 360 Kilometer lange Anreise nimmt der TuS Wadersloh Jahr für Jahr auf sich. Der Verein aus dem Kreis Warendorf kommt mit einer großen Gruppe von Jugendlichen, quartiert sich in einem Nebenraum der Turnhalle ein und verbringt das Wochenende beim Pfingstturnier in Erkelenz. Etliche Spieler nehmen mit verschiedenen Partnern auch an mehreren Konkurrenzen teil und sind an beiden Tagen in Erkelenz aktiv. Aktiv sind auch viele Mitglieder des TV Erkelenz, vorwiegend aus der Tischtennis-Abteilung. Auf- und Abbau der Tische und Banden, Vorbereitungen der Cafeteria und des Grill- und Frittenstandes, Aufbau der Technik, Einlass, und, und, und - das Turnier erfordert auch einiges an Einsatzkraft. "Für unsere aktiven Spieler haben wir eine einfache Regel. Wer einen Tag beim Turnier hilft, darf einen Tag lang daran teilnehmen", sagt der Abteilungsleiter. Zum Jubiläum gibt es kleinere Änderungen im Turnierablauf. So konzentriert sich der Wettbewerb auf Samstag und Sonntag, der Pfingstmontag wird nicht mehr für Entscheidungen genutzt. "80 Prozent der Teilnehmer haben immer die Konkurrenzen am Samstag und Sonntag wahrgenommen. Und in diesem Jahr haben wir erstmals die Situation, dass wir Pfingstferien haben. Deswegen haben wir uns entschlossen, die fünf Konkurrenzen auf zwei Tage zu verteilen", sagt Häusler.