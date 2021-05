Beeck überrascht in der Regionalliga : Preußen Münster hat nun schlechte Erinnerungen an Wegberg

Wegberg Yannik Leersmacher erzielte im Regionalliga-Spiel in der Nachspielzeit das Siegtor zum 2:1 für den FC Wegberg-Beeck. Preußen Münster war zuvor 18 Spiele ungeschlagen.

18 Spiele war Preußen Münster ungeschlagen geblieben, führte mit 40 Punkten aus 16 Spielen auch klar die Rück­rundentabelle an – dann trat der Drittliga-Absteiger und Deutsche Vizemeister von 1951 beim FC Wegberg-Beeck an. Denn im Waldstadion endete fast schon sensationell Preußens stolze Serie: Die Gastgeber siegten sogar verdient 2:1 und haben den Klassenerhalt damit nun endgültig sicher, auch wenn die direkte Konkurrenz aus Ahlen, Bonn und Lippstadt ebenfalls lauter Siege einfuhr.

Keine Frage, von diesem Sieg wird man in Beeck noch lange sprechen – und umgekehrt wird man sich in Münster an Beeck im Saisonrückblick überhaupt nicht gerne erinnern. Denn auch schon im Hinspiel hatte der FC den Preußen-Profis ein 0:0 abgetrotzt – und das sogar fast eine Stunde lang in Unterzahl.