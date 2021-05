Fußball-Regionalliga : Beecker Baustellen bei der Personalplanung

Fussball-Regionalliga Bei neun Spielern des aktuellen Kaders ist die Zukunft über die laufende Saison hinaus noch nicht geklärt. Am Samstag ist Preußen Münster zu Gast im Beecker Waldstadion.

Henßen bleibt jedoch gelassen: „Wir sind total entspannt. Immerhin haben wir schon 18 Akteure unter Vertrag. Und mit diesen neun weiteren Spielern haben wir teilweise schon Gespräche geführt, teilweise wird das in den nächsten Wochen erfolgen.“ Zudem ist noch offen, wer die Nachfolge von Geschäftsführer Thomas Klingen antritt, der nach dem letzten Saisonspiel gegen RW Essen am 5. Juni beim FC aufhören wird. „Dafür gibt es aber schon interessierte Bewerber“, sagt Klingen.

Noch keinen Termin gibt es weiterhin für die Mitgliederversammlung. In der müssen immerhin zwei der drei geschäftsführenden Vorstandsmitglieder neu gewählt werden – seit dem Tod von Günter Stroinski am 29. Februar 2020 steht der Verein auch ohne Vorsitzenden da. „Ohne eine geänderte Corona-Verfügungslage geht da allerdings gar nichts“, erläutert Klingen.

Zumindest noch nicht eingetütet sind auch einige Spielterminierungen. Denn sollte Beeck nächste Woche sein Mittelrheinpokal-Halbfinale gewinnen und so ins am 29. Mai in Bonn stattfindende Endspiel einziehen, müsste das für den 28. Mai angesetzte Regionalliga-Derby bei Borussia Mönchengladbachs U23 definitiv verlegt werden. Noch keinen Termin gibt es zudem für das Nachholspiel in Homberg.