Fußball-Regionalliga : Beeck verliert 1:3 und bangt um seinen Kapitän

Fußball-Regionalliga Fortuna Köln sicherte sich den Sieg beim FC Wegberg-Beeck in der Schlussphase. Beecks Torschütze Maurice Passage musste zur Pause verletzt raus.

„Es fühlt sich derzeit nicht gut an. Ich muss jetzt erst mal die Woche abwarten“, erklärte er am Sonntag auf Nachfrage. Fakt ist, dass Passage für die lädierte Schulter ohnehin schon einen OP-Termin direkt nach Saison­ende hat – am Montag, 7. Juni. „Da werden Sehnen angenäht und Bänder gestrafft“, erläuterte er.

Im Spiel war dem Rechtsverteidiger zudem die für ihn eher seltene Ehre des Torschützen zuteil geworden: Sein Weitschuss wurde von Fortunas Kapitän Jannik Löhden unerreichbar für Keeper Kevin Rauhut zur Beecker Führung abgefälscht (21.). Es war ein Tor aus dem Nichts. Denn bis dahin spielte nur der Gast, gefiel mit ansehnlichem Kurzpass­spiel, flotten Kombinationen und einigen sehr gut zwischen die Beecker Linien gespielten Bällen in die Tiefe, ließ aber einige gute Gelegenheiten zur frühen Führung ungenutzt. „In den ersten 20 Minuten hat uns Fortuna brutal beschäftigt. Da hat man deutlich gesehen, warum Köln auf dem vierten Platz steht“, merkte Beecks Coach Mark Zeh an.

Stattdessen gelang dem Gast, der durch Suheyel Najar (47.) und Timo Hölscher (90.) doppeltes Alupech hatte, durch zwei Standardtore in der Schlussphase noch der Sieg. Das vorentscheidende 1:2 war dabei definitiv vermeidbar. Strittig war zunächst schon mal die Frei­stoßentscheidung von Schiri Marcel Benkhoff (Ahaus) kurz vor Beecks Strafraum. „Er hat ohnehin in vielen Fifty-Fifty-Situationen gegen uns entschieden“, befand Zeh.

Löhden trat den Freistoß mit Schmackes­ flach durch die schlecht postierte Mauer und auch an dem dahinter liegenden Norman Post vorbei. Keeper Stefan Zabel konnte den Ball nur abwehren, Fortunas Sturmroutinier Roman Prokoph war gedankenschneller als alle Beecker und staubte so zum 2:1 ab (79.). In der Nachspielzeit erhöhte Prokoph per von Tom Geerkens an Francis Ubabuike verursachtem Foulelfmeter noch auf 3:1. „Der Elfer war eine Frechheit“, grollte Zeh. Entscheidend war der aber nicht mehr.