Fußball, Oberliga : FCM fährt ohne Druck nach Velbert

Monheims Torjäger Dimitrios Touratzidis (r.) im Duell mit Velberts Tristan Duschke. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Am Freitag tritt der Oberligist 1. FC Monheim beim Aufstiegskandidaten SSVg Velbert an. Die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess ist seit vier Spielen ungeschlagen, der Favorit nach dem 0:4 in Baumberg unter Zugzwang.

Die Rollenverteilung in der Oberliga ist relativ klar. Der 1. FC Bocholt und die SSVg Velbert gelten im Grunde seit dem ersten Spieltag als die beiden Mannschaften, die den Aufstieg unter sich ausmachen. Dahinter ist der überraschend konstante VfB Hilden zumindest in Schlagdistanz. Am vergangenen Wochenende musste Velbert beim 0:4 in Baumberg indes einen empfindlichen Rückschlag einstecken. Für Dennis Ruess war es ein aufschlussreiches Spiel. Der Trainer des 1. FC Monheim (FCM) war im Stadion an der Sandstraße, um sich den nächsten Gegner seines Teams anzuschauen. Am Freitag (19.30 Uhr) steht das Duell in Velbert an.

„Darauf freuen wir uns“, sagt der Coach. Abendspiele unter Flutlicht gegen eine der Topmannschaften der Liga, dazu noch in einem regionalligatauglichen Stadion, seien immer eine schöne Angelegenheit. „Wir können komplett befreit und ohne Druck aufspielen – und schauen, was der Abend für uns bringen kann.“ Anders sieht die Lage bei den Velbertern aus, die nach der Schlappe in Baumberg unter Zugzwang stehen. Ruess zufolge zeige sich nun allmählich die Spannung, die durch den neuen Modus mit einer Aufstiegsrunde in die Liga komme. „Man sieht, dass die Leistungsdichte eine andere ist. Es geht immer gegen starke Gegner und oft ist die Tagesform entscheidend.“

INFO Galleski und Nosel sind wieder dabei Ausfälle Roberto Guirino, Philip Lehnert und Christoph Lange fallen für das Spiel in Velbert aus. Rückkehrer Tim Galleski steht nach seinem Urlaub ebenso wieder zur Verfügung, wie Jan-Lukas Nosel, der zuletzt beruflich verhindert war.

Die Monheimer sind seit vier Spielen ungeschlagen und haben vergangenes Wochenende beim 2:0 in Meerbusch ihren ersten Sieg in der zweiten Saisonhälfte gefeiert. Ruess ist daher zuversichtlich, dass sich seine Mannschaft auch beim Favoriten gut verkaufen kann. „Wir haben zuletzt sehr ordentlich performt, kommen aus einem guten Rhythmus und sind vorbereitet“, betont er. Velberts jüngsten Ausrutscher will er aber nicht zu hoch hängen. „Das Ergebnis liest sich sehr klar und war auch verdient, aber so etwas kann immer in Baumberg passieren. Sie haben im Moment einen guten Lauf.“ Die Sportfreunde hatten Mitte der ersten Halbzeit binnen acht Minuten drei Tore erzielt und dann das Ergebnis clever verwaltet. „Es war ein sehr interessantes Spiel, aber keine Blaupause für uns“, sagt Ruess.

Klar ist, dass Velbert nach der deutlichen Niederlage liefern muss, damit Bocholt nicht davonziehen kann, denn am Ende der Runde wird nur der Erste in die Regionalliga aufsteigen. „Wir treffen auf einen Gegner, der jetzt ein weniger gutes Spiel hingelegt hat, aber insgesamt ganz sicher zurecht weit oben steht. Wir stellen uns auf einen heißen Tanz ein“, sagt Ruess. Sein Ziel für den Freitagabend ist klar: ein besseres Ergebnis als im Hinspiel. Das ging 0:3 verloren, war aber nach seiner Ansicht nicht so eine klare Angelegenheit, wie es das Resultat aussagt. „Wir wollen beweisen, dass die Entfernung zu einem der Topteams der Liga für uns nicht so groß ist.“