Erleichterung für Menschen im Kreis Heinsberg : Neues Online-Angebot für Jobcenter-Kunden

Kreis Heinsberg Dank eines neuen Online-Angebots des Jobcenters können Kunden nun Zeit sowie Kosten für Fahrten oder Porto sparen.

Beim Projekt wurden kontinuierlich Kunden verschiedener Jobcenter befragt und so an der Entwicklung beteiligt. Dadurch konnten wichtige Erkenntnisse erlangt werden, die in die kundenfreundliche Ausgestaltung des Angebots eingeflossen sind. Auch die Mitarbeiter der Jobcenter wurden regelmäßig beispielsweise durch Workshops an der Entwicklung des Angebots beteiligt.