Karneval auf dem „Jeckliner“ : Kreuzfahrt mit Kostümen aus Erkelenz

Lövenich Ein ganz besonderes Kreuzfahrtschiff schipperte durch das Mittelmeer. Auf dem „Jeckliner“ feierten mehr als 2000 überwiegend kostümierte Passagiere Karneval auf hoher See. Zwei Frauen aus Lövenich waren mit dabei.

In einer eigens angemieteten Suite wurden diese Vier umgestylt, übrigens noch mit fachkundiger Unterstützung von Schauspieler Manuel Cortez und dessen Partnerin, Stylistin Miyabi Kawai: Einmal zu einem „Mafia-Boss mit Partnerin“ und einmal in edle Damen im Charleston-Stil. „Kostüme sind schon sehr wichtig“, sagt Barbara Schläger, „insbesondere bei Gruppen ist man so immer Blickfang“. Darauf sind sie auch als Kostümverleih spezialisiert. Aber natürlich auch bei individuellen Outfits: Die von Schläger und Heimanns ausgestatteten Sieger wurden nach ihrer Verwandlung zu beliebten Fotomotiven und flanierten voller Stolz über die Decks. „Mit Manuel und Miyabi gemeinsam, das war eine tolle Erfahrung“, so die beiden „Sekt & Selters“-Damen. Dazu blieb aber natürlich noch viel Zeit um mit Höhnern, Guido Cantz, Bläck Fööss und weiteren kölschen Künstlern zu feiern.