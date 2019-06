Kreis Heinsberg : Neuer Vorstand für die Lebenshilfe Heinsberg

Kreis Heinsberg Zu dem Motto „In Zukunft miteinander wohnen und leben“ lud die Lebenshilfe Heinsberg zur Mitgliederversammlung 2019 ein. Die Sorgen um die zukünftigen Entwicklungen in der Realisierung attraktiver und barrierefreier Wohnangebote sei eines der aktuellen Kernthemen, erläuterte Vorsitzender Klaus Meier in seiner Begrüßung.

Die Vorstandsmitglieder informierten über die Entwicklungen der letzten zwei Jahre in den Schwerpunkten der inklusiven Kinderförderung sowie den Wohn- und Arbeitsangeboten für Menschen mit Behinderung. So habe die Lebenshilfe erst im Mai eine neue Kindertagesstätte in Ratheim eröffnet und in der Triangel Oberbruch eine Naturgruppe realisiert. Die ambulanten Dienste wie der Familien unterstützende Dienst oder der Pflegedienst sind stark gewachsen. Die Werkstätten beschäftigen mittlerweile annähernd 1200 Mitarbeiter mit Behinderung, davon mehr als ein Drittel mit schwerer Behinderung. Finanziell sei der Verein gut aufgestellt, betonte Vorstandsmitglied Peter Katscher in seinem Bericht. Mehr als 2000 Menschen mit Behinderung fördere die Lebenshilfe Heinsberg heute im Kreisgebiet und beschäftige über 1000 Fachkräfte.