Ausstellung : In der Abstraktion zeigt sich der Kern

Der Künstler Emil Sorge stellt seine Werke noch bis zum 24. November im Horster Hof aus. Foto: Renate Resch

Der Kunstverein Heinsberg zeigt in seiner letzten Ausstellung des Jahres Holzrelief-Malerei von Emil Sorge unter dem Titel „Share“.

Beim Betreten der Ausstellungsräume fällt der Blick sofort auf ein Holzrelief mit dem Namen „Taiga“, das sich aus vier großformatigen Teilen zusammensetzt und eine ganze Wand einnimmt. Abstrahierte Bäume mit starker Betonung der Vertikalen sind zu erkennen. Die Stämme des Waldes stehen im Vordergrund, ihre Krone lässt sich nicht erkennen. „Es war als Fries, als Panorama gedacht“, bemerkt Emil Sorge. „Es ist ein starkes Symbol für den Wald, dieser nördliche Wald im Winter.“

Die Arbeit wurde speziell für diese Räumlichkeiten geschaffen, welche die Möglichkeit bieten, räumlichen Abstand zur Arbeit zu nehmen und sie in ihrer Ganzheit zu betrachten und wirken zu lassen. Sie wird daher zum ersten Mal gezeigt. „Allen Arbeiten steht etwas Reales, Zeitgemäßes im Hintergrund“, sagt der Künstler. Meist steht ein Bild einer Ist-Situation am Anfang des Arbeitsprozesses, das dann als Holzrelief umgesetzt wird und somit den Bezug zum Jetzt unmittelbar herstellt. „Damit zeige ich meine Sicht unserer Welt“. Aus den tausenden Bildern, die uns tagtäglich begegnen, sieht Emil Sorge die Aufgabe und Herausforderung des Künstlers, einen Eindruck herauszufiltern, ihn zu transformieren und somit in individueller Weise sichtbar zu machen. Für ihn sind es sowohl Stadtlandschaften oder Aufsichten auf Stadtelemente als auch Natur wie Meer oder Wald.

INFO Ausstellung noch bis 24. November zu sehen Die Ausstellung im Horster Hof Unterbruch ist noch bis zum 24. November zu den Öffnungszeiten Samstag von 15 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Offenes Atelier bei Emil Sorge, Corneliastraße 32a, 52223 Stolberg-Breining ist am Samstag, 9. November, und Sonntag, 10. November, jeweils von 11 bis 19 Uhr.

Emil Sorge arbeitet nicht figurativ oder porträtierend, sondern aufgelöst in Strukturen. Er stellt den Mensch in seiner Sicht, in seinem Wirken dar, als Abbild selbst. Den Bezug zur Gegenstandswelt stellt er in seinem Relief „Taiga“ durch die Abstraktion her. „Man kann abstrahiert einen Strichcode assoziieren“, bemerkt er und baut damit die Brücke zur digitalen Welt. Technisch-architektonische Ansichten inspirierten ihn zu seiner Arbeit „Township“, welche aus der Vogelperspektive eine abstrahierte Stadtlandschaft zeigt. Waagrechte und senkrechte Formen und Linien, in unterschiedlicher Art durchbrochen und aneinander gesetzt, ergeben den Gesamteindruck. „Die Farbe spielt eine wichtige Rolle für mich“, äußert er.