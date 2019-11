Fußball : „Dreckiger“ Sieg, erspielt in der Nachspielzeit

Der Moment, der für Beeck doch noch alles gut machte: Edson (Mitte, rotes Trikot) köpft in der dritten Minute der Nachspielzeit eine Maßflanke Sphend Hasanis zum 1:0 ein. Es war für den FC der neunte Punktspielsieg in Serie, mit dem die Kleeblätter zudem die Tabellenführung festigten. Foto: Michael Schnieders

Wegberg Mittelrheinliga: Beeck schlägt Wesseling/Urfeld 1:0 durch Edsons ganz spätes Kopfballtor. Beim Gast drohen die Lichter auszugehen.

Erster Trainerrauswurf Die Mittelrheinliga meldet den ersten Trainerwechsel der Saison: Das bisherige Schlusslicht SV Breinig trennte sich unter der Woche von Kevin Breuer. Der hatte erst im Sommer die Nachfolge von Michael Burlet angetreten. Interimsmäßig betreuen das Team aus dem Stolberger Stadtgebiet nun Horst Mohr und Heiner Flink. Das Duo feierte am Sonntag gegen die Spvg. Frechen einen Einstand nach Maß: Breinig siegte 2:0 und reichte damit die rote Laterne an den SV Eilendorf weiter.

Doch in der Schlussphase schlugen die Emotionen wahre Purzelbäume – und Beeck noch einmal entscheidend zu. Denn in der dritten Minute der vierminütigen Nachspielzeit gelang ausgerechnet Beecks zur Pause eingewechseltem Deutsch-Brasilianer Edson doch noch das Siegtor, das dem FC den neunten Ligasieg in Serie bescherte: Eine Maßflanke Shpend Hasanis köpfte Edson freistehend ein. Ausgerechnet Edson – aus gleich zwei Gründen: Zum einen spielte der Stürmer in der vergangenen Saison noch für Wesseling/Urfeld, und zum anderen war ihm im Spiel gegen die alten Kameraden zuvor herzlich wenig geglückt – solche Geschichten schreibt eben nur der Fußball.

So kurzweilig wie am Spielfeldrand in der Schlussphase war es auf dem Platz zuvor bei weitem nicht zugegangen. Beeck (ohne den erkrankten Thomas Lambertz) mühte sich zwar redlich, doch viel Produktives gelang dem FC nicht. „Insgesamt haben wir mit zu wenig Bewegung gespielt, auch das Spiel über die Außen vermissen lassen. Es ist genauso gekommen, wie ich es nach unserem Sieg in Düren bereits befürchtet hatte“, sagte Burlet – und zog als Fazit: „Nur wenn man oben steht, gewinnt man so ein Spiel.“