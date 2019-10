Ausstellung im Horster Hof : Emil Sorge: ein kritischer Beobachter der Welt

Heinsberg In der Ausstellung beim Kunstverein Region Heinsberg zeigt Emil Sorge zum ersten Mal das wandfüllende Relief „Taiga“, bestehend aus vier großen Einzelplatten.

Emil Sorge wurde 1957 in Stolberg-Breinig geboren, wo er auch heute lebt und arbeitet. Studiert hatte er von 1975 bis 1981 an der Kunstakademie Düsseldorf, deren Meisterschüler er war. Die Kompositionen von Emil Sorge „leben von einem Spiel zwischen Figur und Grund, Positiv- und Negativfläche, in denen der Gegenstand stellenweise zugunsten abstrakter Formen aufgelöst wird.“ In der Ausstellung in Heinsberg wird zum ersten Mal das wandfüllende Relief „Taiga“ gezeigt, bestehend aus vier großen Einzelplatten, die zu einem Fries zusammengefügt sind. „Baumstämme reihen sich aneinander und die Kronen sind am oberen Bildrand angeschnitten. Kleine verzweigte Linien verdichten die Fläche, und die Stämme sind in unterschiedlicher Breite, einem Strichcode gleich, senkrecht addiert.“