Fußball-Kreisliga A : Topspiel in Kückhoven endet remis

Kreis Heinsberg Kreisliga A: Der TC Germania und der FC Wanderlust Süsterseel trennten sich 1:1. Spitzenreiter SV Roland Millich zeigte dem SC Selfkant mit 4:2 die Grenzen auf.

Am 26. Februar 2016 wurde aus den Vereinen VfR Tüddern, SV Havert-Stein und dem SV Höngen-Saeffelen der SC Selfkant. Vor der aktuellen Spielzeit ist es dem Fusionsclub erstmals gelungen, in die Kreisliga A aufzusteigen. Und dort hält sich die von Peter Scheuven trainierte Truppe sehr beachtlich im Mittelfeld. Allerdings war am Sonntag nun Spitzenreiter SV Roland Millich zu Gast am Messweg in Tüddern und zeigte dem jungen Verein beim 4:2 (3:1)-Erfolg dann doch die Grenzen auf: